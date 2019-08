Meteo Napoli, con l’Anticiclone Africano ritorna anche il caldo

Meteo Napoli: si è rivelata un flop la cosiddetta Burrasca di Ferragosto, con l’Anticiclone Africano che, al contrario, è destinato a far salire di nuovo le temperature, almeno per tutta la prossima settimana.

Meteo Napoli | Chi l’avrebbe mai detto che la cosiddetta Burrasca di Ferragosto sarebbe stato un flop? Fino a pochi giorni fa, infatti, tutto faceva supporre una pressoché definitiva rottura dell’estate. E invece, informano gli esperti de ilmeteo.it, ecco arrivare il colpo di scena: un redivivo Anticiclone Africano, dopo essersi sbarazzato del famoso – nonché oramai latitante – Anticiclone delle Azzorre, già da domenica 18 e lunedì 19 si impadronirà del Mediterraneo e dunque dell’Italia, provocando un’ennesima escalation di caldo da Nord a Sud per alcuni giorni. Ritroveremo infatti i 36/37°C a Bologna, Firenze, 36 a Roma, 36 a Napoli, e punte di 38°C nel foggiano in Puglia e in molte zone della Sicilia e della Sardegna. Sulle pianure del Nord e della Toscana nonché sulle coste liguri, sarà l’afa a farla da padrona. Questo rinnovato urlo di caldo africano stavolta sottolineerà un fatto preciso: le fiammate roventi sono effettivamente diventate negli ultimi decenni più durature, più frequenti e più intense.

Una nuova fiammata di calore

Ci sarà da sudare qualche giorno, almeno fino a mercoledì 21, quando però – sottolinea ancora ilmeteo.it – una perturbazione atlantica giungerà da ovest investendo il Centro-Nord, diretta poi verso il Sud con maestrale, sancendo sul serio la sua fine. A quel punto l’Estate, quella caldissima, sarà ufficialmente finita.