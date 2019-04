Meteo Campania, tornano il freddo e le piogge

Meteo Campania: i prossimi giorni vedranno, dopo le belle giornate di Primavera, il ritorno delle piogge e di un clima più freddo con venti anche forti.

Meteo Campania | Una profonda saccatura atlantica colma di aria fredda di lontane origini groenlandesi sta per affondare le sue radici sul Mediterraneo. Come riporta il sito 3bmeteo, infatti, il tempo è destinato a cambiare anche sulla Campania, dopo le belle giornate di Primavera, riportando piogge, temporali e clima più freddo con venti anche forti. Le condizioni meteo andranno progressivamente peggiorando già nelle prossime ore con qualche fugace fenomeno di passaggio nella giornata di mercoledì ma soltanto nella giornata di giovedì sono attesi fenomeni di una certa consistenza.

Il meteo della settimana:

Mercoledì: nuvolosità irregolare sulla regione con cieli anche a tratti nuvolosi o molto nuvolosi, prevista qualche debole pioggia di passaggio nella prima metà della giornata, poi tra il pomeriggio e la sera la probabilità di fenomeni risulterà scarsa. I venti di dispongono tutti dai quadranti meridionali e tenderanno a rinforzare con mari fino a mossi. Temperature in lieve e contenuto calo con massime ancora fino a 16-18° lungo i litorali.

Giovedì: Nubi in aumento da ovest fin dal mattino con tendenza a qualche pioggia dal pomeriggio a iniziare dalle province di Napoli e Caserta ma i fenomeni importanti anche a sfondo temporalesco e localmente anche intensi sono attesi solo in serata o tarda serata. Venti moderati o forti di scirocco in rotazione la notte da ovest. Mari molto mossi. Temperature in calo dalla sera. Massime ancora intorno 16-18° sulla fascia costiera.

Venerdì: nuvolosità irregolare con ancora qualche pioggia nella prima parte della giornata sulle province di Avellino e Salerno, meno probabili su Napoli, Caserta e Benevento. Dal pomeriggio schiarite più ampie anche a sud. Venti settentrionali con mari ancora mossi o molto mossi. Temperature in calo. Massime non oltre i 15°