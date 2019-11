Meteo Campania: oggi miglioramenti, ma da domani tornano le piogge

Meteo Campania: salvo residua nuvolosità, la giornata di oggi si mostrerà generalmente soleggiata. Da domani, invece, in vista del weekend, il tempo dovrebbe subire un peggioramento.

Le previsioni del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per la giornata di martedì 26 novembre in Italia.

Nord: velature anche estese e poche nubi significative, salvo qualche nube bassa associata a foschie e banchi di nebbia tra notte e mattino, in successivo rapido diradamento e in nuova formazione dopo il tramonto. Tra il pomeriggio e la sera generale aumento della nuvolosità da ovest con possibili deboli piovaschi per la tarda serata/fine giornata sulla Liguria di levante.

Centro e Sardegna: nubi basse anche estese sulla Sardegna centro-occidentale, con possibilità di qualche occasionale e breve piovasco associato fino la tarda mattinata; prevalente soleggiamento sulle rimanenti aree, salvo velature in transito da ovest e qualche nebbia nelle valli interne fino la tarda mattina. Nel corso del pomeriggio nubi in graduale aumento sulla toscana settentrionale con possibili deboli piovaschi per la tarda serata/fine giornata sulle aree più prossime alla Liguria di levante.

Sud e Sicilia: residua nuvolosità associata a locali e brevi rovesci nella notte e al mattino su centro-sud puglia, Sicilia settentrionale, aree joniche della Basilicata e di nord Calabria e anche sul settore meridionale della Calabria tirrenica ma in rapido miglioramento già dalla tarda mattina e con ampie schiarite pomeridiane; sulle rimanenti aree prevalente soleggiamento, salvo locali addensamenti fino la tarda mattina su Molise, Sicilia jonica e restante Calabria e con velature in arrivo da ovest in serata.

Temperature: minime in calo al nord, sul centro peninsulare e sul Molise, stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Sardegna e Sicilia e in diminuzione su nord Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia e regioni nord-orientali.

Le previsioni del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per la giornata di mercoledì 27 novembre in Italia.

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse, intense su levante ligure, Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna occidentale, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni, dapprima su Valle d’Aosta, Liguria occidentale e Piemonte, ed in serata anche su Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto occidentale.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali, sparsi al mattino e diffusi dal pomeriggio, localmente intensi su Toscana settentrionale; estese e spesse velature sul resto del centro.

Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, tendenti a divenire diffusi dalla serata; cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sul resto del sud, tendente a divenire velato dalla seconda parte della mattinata.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna, in aumento su Toscana e Umbria, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sulle regioni alpine, Liguria e regioni centrali tirreniche peninsulari, in aumento su Emilia-Romagna, regioni adriatiche centromeridionali, stazionarie sul resto del Paese.