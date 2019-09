Meteo Campania, è in arrivo la burrasca d’autunno

Meteo Campania: da domenica il sole cederà il passo a un abbassamento delle temperature, con un inizio di settimana all’insegna delle piogge.

Meteo Campania | Burrasca e intenso maltempo da domenica. Dopo l’effimera rimonta anticiclonica di sabato, con sole e temperature in aumento, dal 22 settembre si avvicinerà un ciclone atlantico con venti forti di Scirocco, piogge diffuse e possibili nubifragi tra Liguria e Toscana. Da lunedì quindi, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’, maltempo al Centro-Nord e Campania, poi verso il Sud.

Una settimana di maltempo

“La perturbazione atlantica comincerà a dispensare molte nubi e qualche pioggia” già nella mattinata di domenica, “ad appannaggio del Nordovest e delle coste di Toscana e Sardegna. Col passare delle ore i venti, in rinforzo da Scirocco, contrasteranno con quelli di Tramontana provocando un ulteriore peggioramento sulla Liguria dove si potranno registrare forti precipitazioni per parecchie ore, con locali nubifragi”.

Il maltempo, continuano gli esperti, “si acutizzerà sulla Toscana, specie lungo le coste (sarà forte in Versilia e sul grossetano)” e tra pomeriggio e sera “piogge attese su tutto il Nord, sul resto della Toscana, in Umbria, sui settori orientali della Sardegna e su gran parte del Lazio, dove in serata sono attesi temporali su Roma. Più asciutto e spesso soleggiato solamente al Sud”.