Meteo Campania, da questa notte tornano le piogge

Meteo Campania: a partire da questa notte, dopo alcuni giorni di pausa, torneranno le piogge su tutto il territorio regionale.

Ecco le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Al Nord rapido peggioramento serale con rovesci in pianura e neve sulle Alpi in calo fino a 700-1000m. La notte graduale miglioramento da ovest. Temperature in calo, minime comprese tra 2 e 6.

Al Centro prime piogge in arrivo sulla Toscana in estensione anche al Lazio, neve in Appennino dai 1800m. Meglio altrove. Temperature stabili, minime tra 6 e 10. Al Sud nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche con qualche pioggia a partire da questa notte in Campania. Meglio sulle altre zone. Temperature stazionarie, minime tra 8 e 12.