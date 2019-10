Meteo Campania: allerta prorogata fino alle 14 di domani

Meteo Campania: la protezione civile regionale ha prolungato l’avviso di colore giallo per vento forte e mare agitato in vigore, inizialmente, fino alle 21 di oggi.

Meteo Campania | Allerta meteo in Campania prorogata fino alle 14 di domani. La protezione civile regionale ha prolungato l’avviso di colore giallo per vento forte e mare agitato in vigore, inizialmente, fino alle 21 di oggi. Non sono interessate le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Il comunicato

La proroga dell’allerta riguarda “venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche” su tutta la Campania e “mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte» delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana). La Sala operativa raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi prorogando fino alle 14 di domani anche il monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare”.