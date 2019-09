Medico preso a schiaffi al pronto soccorso del Loreto Mare: denunciato un 47enne

Ancora violenze in ospedale a Napoli, dove, un uomo ha colpito la scorsa notte il medico di turno al pronto soccorso del Loreto Mare.

Loreto Mare | Un 47enne del quartiere Mercato ha colpito la scorsa notte con uno schiaffo il medico di turno al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Loreto Nuovo” di Napoli. L’uomo, che aveva accompagnato il figlio 22enne in attesa di cure con un codice verde, protestava per la lentezza della prestazione dei medici, motivo per cui ha aggredito il dottore.

La denuncia

Dopo l’aggressione il medico ha continuato a prestare il suo servizio ma a fine turno ha sporto querela per lesioni presso la stazione carabinieri di Borgoloreto. I militari hanno identificato il responsabile del gesto e lo hanno denunciato all’autorita’ giudiziaria per lesioni personali aggravate per aver colpito un pubblico ufficiale.