Matteo Salvini: insulti per il leader della Lega sulla facciata del cinema Metropolitan in via Chiaia (dove l’ex ministro dell’Interno interverrà oggi in un comizio).

Accoglienza con contestazioni a Napoli per il leader della Lega, Matteo Salvini, atteso per un comizio al cinema Metropolitan in via Chiaia. “Odio la Lega”, “Salvini Napoli ti schifa” (realizzata sulla facciata del cinema), “Parlaci dei rubli” sono alcune delle scritte tracciate con bombolette spray. Minacce, da parte degli autori delle scritte, che non sono firmate, anche ai titolari del cinema multisala che ospita l’evento della Lega: “Metropolitan nemico di Napoli”.

In attesa dell’arrivo del leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, tutta la zona di via Chiaia è presidiata dalle forze dell’ordine in vista di possibili cortei di protesta.

Salvini guarda già alle Regionali 2020, avendo anticipato stamattina a Radio CRC il programma elettorale della Lega (e probabilmente di tutto il centrodestra): “I temi dei rifiuti, della sanità, del lavoro, della gestione delle case popolari, del sostegno alle famiglie e alle imprese agricole saranno al centro della nostra offerta, quello di cui non si è occupato De Luca”.

Foto all’interno: “Il Roma”