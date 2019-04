Marano di Napoli: Sequestrati migliaia di euro, auto rubata e armi. Padre e figlio denunciati

Marano di Napoli: I carabinieri in seguito a perquisizioni hanno sequestrato migliaia di euro, un’auto rubata e armi in casa. Denunciate due persone.

I carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione di 2 soggetti del luogo, padre e figlio, di 58 e 30 anni, il primo già noto alle forze dell’ordine, il secondo incensurato.

In un mobile della camera da letto e in una cassaforte hanno rinvenuto 39.700 euro in contante per il possesso dei quali i due non hanno potuto o voluto fornire spiegazioni mentre in giardino c’erano un’utilitaria senza targhe che risultata provento di furto e 60 batterie per auto esauste.

I carabinieri hanno inoltre ritirato 3 fucili e 3 pistole, che il 30enne deteneva legalmente ma custodiva senza cautele, nonché 159 cartucce di vario calibro detenute in quantità superiore rispetto a quella denunciata.

I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di valori, ricettazione, smaltimento illecito di rifiuti e, il 30enne, per omessa custodia di armi.