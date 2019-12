Maltempo, Pozzuoli paralizzata dal traffico delle auto che non possono imbarcarsi per le isole

La sospensione dei collegamenti con le isole a causa dei disagi del maltempo ha completamente paralizzato Pozzuoli durante la giornata di oggi.

“Da stamattina la città è paralizzata dalle auto dirette alle isole che non possono imbarcarsi a causa della sospensione dei collegamenti. Nessuno si è preoccupato di avvisarci né di avvisare preventivamente gli automobilisti in partenza che​ non ci si poteva imbarcare oltreché da Napoli nemmeno​ Pozzuoli, fornendo informazioni sbagliate e dirottando in questo modo migliaia​ di auto verso la nostra città”. Ad affermarlo è Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli.

“Ancora una volta – prosegue – la città è costretta a subire una disorganizzazione altrui e ripercussioni sull’ambiente e sulle attività commerciali e produttive, bloccando il centro storico. Nel caos più totale sono rimasti intrappolati anche ambulanze, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. E’ vergognoso che possa accadere questo in una città che, come tutti sanno, vive nel perenne rischio del bradisismo​ ad un livello di attenzione. Farò una denuncia alla Procura della Repubblica per quanto accaduto. Solo la Capitaneria questa mattina alle 10 ci ha informati che la regolarità dei trasporti con le isole sarebbe ripresa nel pomeriggio. Nel frattempo – conclude – la polizia municipale è stata costretta a deviare le auto dirette al porto con gravi problemi sulla circolazione”.