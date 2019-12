Maltempo, container si abbatte su un automezzo di rifiuti a Ponticelli

Gravi disagi dovuti all’ondata di maltempo che sta colpendo Napoli: per fortuna solo tanta paura a Ponticelli per l’autista di un camion Asia.

Ponticelli | Alberi divelti, cartelloni pubblicitari abbattuti e persino un container finito su un automezzo per la raccolta dei rifiuti. E’ lunghissimo l’elenco dei danni prodotti a Napoli dalla bufera di vento che ha colpito stamane la città. A Ponticelli, nella zona orientale, un container impilato su altre strutture è caduto, travolgendo un autocompattatore dell’Asia, l’azienda per la raccolta dei rifiuti: illeso l’autista, ricoverato in ospedale per lo shock.

Molti gli alberi caduti sul tracciato della tangenziale di Napoli, per fortuna senza travolgere auto. In via Santa Teresa al Museo si è abbattuta l’insegna di un distributore di benzina, con relativo palo metallico alto vari metri, anche in questo caso senza coinvolgere persone.