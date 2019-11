Cronaca di Napoli: la bomba d’acqua abbattutasi sulla città partenopea la scorsa notte ha provocato un’enorme voragine in via Masoni (nella zona dei Ponti Rossi). Danni anche nel comune di Giugliano e Pozzuoli.

Grande paura in via Uldarigo Masoni, importante arteria della città di Napoli, che collega Capodichino e i Ponti Rossi. La bomba d’acqua abbattutasi stanotte sulla città partenopea ha provocato in quella zona l’apertura di una maxi voragine.

Ben 25 nuclei familiari sono stati sgomberati dai vigili del fuoco in via precauzionale. Sul posto presenti i pompieri del nucleo biologico chimico radiometrico, funzionari e tecnici di Abc, Italgas e Enel, agenti di polizia municipale e protezione civile.

Situazioni di emergenza sono però presenti in tutta la città e la provincia di Napoli, visto che alla sala operativa dei vigili del fuoco di Napoli sono arrivate centinaia di segnalazioni e altrettanti interventi da effettuare tra allagamenti (strade e abitazioni) e alberi abbattuti a seguito della bomba d’acqua di questa notte. Il traffico della zona di Napoli Nord è letteralmente andato in tilt, creando ulteriori disagi.

Giugliano: voragine fa sprofondare automezzo dei rifiuti

Un’altra voragine si è aperta in piazza Gramsci a Giugliano in Campania, facendo sprofondare una macchina spazzatrice davanti all’ingresso del Primo Circolo Didattico. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Un’ulteriore voragine si è aperta anche davanti all’ospedale San Giuliano.

Pozzuoli, albero crolla su bus fermo: autista ferito

Ieri pomeriggio, invece, tragedia sfiorata nello stazionamento dei bus CTP di via Fasano a Pozzuoli, dove il forte vento ha abbattuto un albero che è rovinato su un bus fermo. Tanta paura per l’autista, portato in ospedale per essere sottoposto ai controlli dei sanitari.

Foto in evidenza: pagina Facebook III Municipalità di Napoli. Foto all’interno: pagina Facebook Antonio Poziello (sindaco Giugliano) e “Fanpage”.