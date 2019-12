Maltempo a Napoli causa gravi danni. La Protezione Civile: “Prestare massima attenzione”

Il maltempo a Napoli e provincia ha causato una vittima e gravi danni. La Protezione civile, ha allertato tutte le Associazioni di volontari, Napoli Servizi e la polizia locale.

Il maltempo a Napoli ha causato molti danni soprattutto nei quartieri di Bagnoli, Vomero, Posillipo. Numerose le chiamate e gli inerventi dei vigili del fuoco. Paura anche su un tratto della Tangenziale di Napoli, dove due alberi sono stati abbattuti dal vento finendo sulla carreggiata all’altezza dell’uscita di via Campana. In via Nuova Agnano è morto un uomo di 62 anni per la caduta di un albero.

Tragedia sfiorata anche in via Giustiniani altezza supermercato Decò dove un albero è caduto su un auto parcheggiata e al Rione Troiano con pini secolari caduti sulla strada senza causare danni a persone.

Crollo con chiusura al traffico della strada in via Belvedere al Vomero. A Ponticelli, un container impilato è caduto per il vento, travolgendo un autocompattatore dell’Asìa.

Danni nel parco Iacp in via villa Bisignano a Barra, per la caduta di un albero causando la chiusura della strada. Il mare agitato e il vento forte stanno provocando numerosi danni lungo la costa di Posillipo soprattutto a Marechiaro e molti alberi si sono sradicati.

L’avviso del Comune di Napoli

“A causa del fortissimo vento che ha colpito il territorio cittadino sin dalle prime ore del mattino, con il drammatico evento della morte di un uomo ad Agnano – scrive il Comune – si è registrato il crollo di diversi alberi pubblici e privati (via Volpicella, via Crispi, viale Traiano, via Tevere, via Po, via Lattanzio, via Giustiniano, piazza Aprea, via Manzoni, Via Pomilio, via Miano, via Toscanella), nonché di cartelloni pubblicitari e di altre strutture verticali. Si invita pertanto alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario, visto che le previsioni meteorologiche contenute nel bollettino della protezione civile regionale valido fino alla mezzanotte di oggi domenica 22 confermano la presenza di forti venti nel corso della giornata odierna”.

Proclamato lo stato di emergenza

“Per fronteggiare l’eccezionale ondata di maltempo la polizia locale ha impegnato per l’intera giornata 200 agenti e 20 Ufficiali a cui si aggiungono circa 50 operatori chiamati in pronta reperibilità da casa – ha reso noto Palazzo San Giacomo – La Protezione civile, che opera in collegamento diretto con la Centrale Operativa del Corpo, ha allertato tutte le Associazioni di volontari per assicurare supporto al proprio personale tecnico ed operativo, oltre che alle due squadre di Napoli Servizi, consentendo cosi anche di liberare le pattuglie della polizia locale impiegate sui vari luoghi dove si sono registrate criticità”.

“Sono state attivate in pronta reperibilità anche due squadre del Servizio Logistica che insieme ai potatori stanno procedendo al taglio delle alberature che invadono le sedi stradali – va avanti la nota del Comune – Il Servizio Verde della Città ha attivato alcune imprese per urgenti interventi in luoghi particolarmente critici come via Posillipo, viale Traiano, via Belvedere, via Lattanzio e piazza Aprea”.

“La Città Metropolitana – conclude il comunicato – ha collaborato con la società Armena, a cui la Centrale della polizia locale ha fornito un elenco di strade, per il taglio di alberature su sede stradale e per il ripristino della viabilità”.

Danni in provincia di Napoli

Situazione difficile anche a Sant’Antimo con la caduta di alberi, e a Monteruscello. Paura per le auto anche in via Salvatore Di Giacomo a Quarto all’ingresso del tunnel del Monte Corvara.

Problemi per la linea Eav Circumflegrea, a causa della caduta di un albero su di un treno tra Quarto e Licola. Danneggiata la motrice, il servizio è rimasto comunque attivo. “A seguito dell’interruzione sulla tratta Licola-Quarto – ha reso noto Eav – è stato istituito un servizio sostitutivo con bus della ditta A.M. “Autoservizi Meridionale”. I bus effettueranno le fermate in prossimità delle stazioni”.

Tre pini si sono abbattuti lungo la Circumvallazione Esterna, in un tratto tra i tre comuni di Villaricca, Mugnano, Melito. Forti i disagi per la strada interdetta al traffico veicolare, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Resta inoltre ancora critica la situazione riguardante l’esondazione del Lago Patria, nel Comune di Giugliano, che si è venuta a generare ieri.

A Castellammare di Stabia tre famiglie sono state nella notte evacuate dalle loro abitazioni: in via Santa Caterina ha ceduto la controsoffittatura di un solaio a causa della pioggia.

Forte spavento anche a Torre Annunziata, dove un’impalcatura è stata divelta dal vento al punto da schiantarsi lungo tutta la carreggiata sottostante.

Problemi anche sulle isole. Ischia e Procida sono isolate a causa del mare in burrasca, mentre da Capri è riuscito a partire, alle 8, un solo traghetto. Proprio sull’isola azzurra le biglietterie dei traghetti e degli aliscafi di Marina Grande sono state scoperchiate dal vento.

Prorogata l’allerta meteo

Nel pomeriggio la Protezione civile ha prorogato l’allerta meteo, adesso in vigore fino alle 16 di domani 23 dicembre. Fino alla mezzanotte l’allerta meteo è di colore arancione sull’intera regione; resterà tale anche domani fino alle 16 su Penisola Sorrentino-Amalfitana, Sarno, Monti Picentini, mentre sarà di colore giallo sul resto della Campania.

La raccomandazione della Protezione civile, “indipendentemente dal colore dell’allerta”, è quella di “prestare la massima attenzione al possibile rischio idraulico e idrogeologico sul territorio, anche in assenza di nuove precipitazioni e di monitorare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.