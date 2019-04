Cronaca di Napoli: Torre Annunziata piange il 27enne Nicola Di Martino, stroncato dalla leucemia dopo una battaglia durata tre anni.

La città di Torre Annunziata piange il 27enne Nicola Di Martino, che martedì 9 aprile è stato stroncato dalla leucemia, dopo tre anni di coraggiosa battaglia contro la malattia.

Originario del quartiere Provolera, Nicola era appassionato di moto, tatuaggi e film horror, in particolare della saga della Bambola Assassina: ed è proprio così che definiva la sua malattia. Come riportato da “Torresette”, la sua battaglia per la vita iniziò tre anni fa. Cure e anche un trapianto di midollo donato dalla sorella non sono però bastati per guarirlo dal brutto male.

Foto all’interno: “Teleclubitalia.it”