Lenzuola sporche all’ospedale San Paolo, direttore Asl: un video costruito ad arte

Il direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva sulle immagini che mostrano alcuni pazienti dell’ospedale San Paolo nei loro letti tra lenzuola sporche di sangue e urina.

“In queste ore circola sulle chat di WhatsApp e in rete un video nel quale si montano immagini tese a far credere che l’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta versi in condizioni oltre i limiti della decenza, con pazienti abbandonati nella sporcizia e senza lenzuola pulite da giorni. Si tratta chiaramente di un video che tende a dimostrare una situazione molto distante dalla realtà, un video le cui immagini sono state costruite ad arte da un soggetto intrufolatosi nel reparto senza alcuna autorizzazione”. Lo afferma in una nota il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, sottolineando anche che non c’è né al San Paolo, né in nessun altro presidio della Napoli 1 Centro un’emergenza lenzuola.

Le parole di Verdoliva

“Al di là dello squallore di queste azioni – aggiunge – vi è la totale mancanza di rispetto per i pazienti, usati a loro insaputa e i cui volti sono dati in pasto al web in barba ad ogni rispetto della privacy. La sola cosa che dimostra questo video è, ancora una volta, come a Napoli esista un circuito costantemente impegnato a generare, o tentare di generare, scandali che riguardino la sanità. Un circuito di poche persone che in questo modo mortificano il lavoro di medici, infermieri e operatori sociosanitari che compiono il proprio dovere con grande professionalità e dedizione”.