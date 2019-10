La Guardia Costiera soccorre una passeggera della nave da crociera ‘MSC Bellissima’

In serata una passeggera della Msc Ballissima è stata soccorsa dalla Guarda Costiera di Napoli e affidata alle cure dei medici del 118 che erano stati allertati dalla Capitaneria di Porto.

Alle ore 19.50 di stasera lunedì 30 settembre 2019, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Napoli, sede del 4° Centro Secondario di Ricerca e Soccorso, ha coordinato una operazione di soccorso ed evacuazione medica, su richiesta del medico di bordo, a favore di una passeggera di 29 anni di nazionalità italiana, colpita da malore, a bordo della nave da crociera Msc Bellissima battente bandiera maltese, partita da Napoli e diretta a Messina, la quale si trovava nelle acque antistanti il Porto di Napoli.

Alle ore 20.18, tramite la M/V CP 890 di Napoli (unità classe 800 destinata al soccorso in mare capace di navigare con qualsiasi condizione di mare) la passeggera veniva sbarcata presso il Porto di Napoli in buone condizioni di salute e affidata alle cure del personale sanitario del 118, preventivamente allertato dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Napoli, giunto sul posto per il successivo trasporto presso il locale nosocomio.

Si ricorda che in caso di emergenze in mare è possibile contattare la Guardia Costiera sul canale marina VHF FM 16 oppure tramite il numero blu gratuito per le emergenze in mare 15.30.