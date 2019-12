Istituto Virgilio di Pozzuoli, sospese le lezioni per atti vandalici

Un nuovo episodio di vandalismo si è registrato la notte scorsa nell’istituto Virgilio di Pozzuoli, dove i corridoi sono stati inondati di creolina.

Un nuovo episodio di vandalismo si è registrato la notte scorsa nell’istituto superiore Virgilio di via Vecchia San Gennaro a Pozzuoli alta. I soliti ‘ignoti’ hanno inondato di creolina i corridoi del secondo piano della struttura, alcune aule ed allagato parte del terzo piano. Inoltre sono state imbrattate alcune pareti con la pittura.

La scoperta questa mattina.

La scoperta all’apertura della scuola, questa mattina, da parte del personale non docente. La preside, dopo una ispezione della struttura, ha dovuto constatare la impossibilità di svolgere l’attività didattica e ha denunciato il grave episodio, ripetuto a distanza di un mese, ai carabinieri. Avviate subito le indagini. Nel corso dei sopralluoghi è stato sequestrato dai militari un contenitore di acido abbandonato dai vandali. In forse le lezioni anche per domani.

Tutto dipende dalla tempistica per assicurare una adeguata pulizia dei locali e l’eliminazione dell’acre odore lasciato dall’acido.