Incidente stradale sulla Napoli-Canosa: il conducente di un’auto è morto nel violento scontro con un camion. Un tratto di autostrada è stato chiuso (e poi riaperto dalle 10).

Grave incidente stradale sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Il violento scontro tra un tir e un’auto (avvenuto intorno alle 8 di stamattina) ha causato la morte del conducente della vettura, mentre il camion ha disperso il carico sulla carreggiata.

Autostrade per l’Italia ha comunicato che, per effettuare le operazioni di soccorso e di ripristino della strada, è stata necessaria la chiusura temporanea del tratto tra Tufino e il bivio con la A30 in direzione di Napoli.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale della direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Gli agenti si stanno occupando dei rilievi per stabilire la dinamica della tragedia.

Gravi disagi sul traffico: al momento ci sono 2 chilometri di coda nel tratto prima di quello dove si è verificato l’incidente. Per gli automobilisti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Tufino, percorrendo la strada statale SS7 Nazionale delle Puglie, e rientrare a Nola in A30. Rimossi i veicoli coinvolti nell’incidente e controllata la carreggiata, il tratto di strada coinvolto nell’incidente è stato riaperto alle ore 10.