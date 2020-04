In Campania via libera a jogging e il lungomare di Napoli si affolla di sportivi. [VIDEO]

Anche stasera alle 19,00 in tanti, forse troppi, a praticare jogging sul lungomare di Napoli grazie all’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sarà possibile convivere con il Covid-19?

Vincenzo De Luca da oggi lunedì 27 aprile ha permesso con un’ordinanza firmata i giorni scorsi di praticare attività sportiva in fasce orarie della giornata. La mattina è possibile dalle 6.30 alle 8.30 e la sera dalle 19,00 alle 22,00. Già stamattina il lungomare di Napoli è stato abbastanza frequentato con i primi ‘coraggiosi’ sportivi che hanno ripreso a fare jogging dopo il lockdown durato circa 46 giorni.

Ma quello che vediamo è un lungomare affollato, forse troppo. Indossare la mascherina rende la respirazione difficile nel corso dell’attività sportiva come hanno dichiarato stamattina alcuni cittadini a un nostro giornalista.

Rispetto alle regioni del Nord, per le quali i dati di contagio per fortuna gradualmente stanno diminuendo, in Campania si registrano pochi casi positivi e questo fa ben sperare. Ma la domanda che in tanti si pongono sarà possibile convivere con il virus?

E’ necessario continuare a rispettare le misure anti contagio (distanziamento – mascherina e igiene delle mani) per evitare in ritorno di nuovi casi positivi.