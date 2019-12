Il maltempo non dà tregua: allerta meteo in Campania prorogata fino a domenica

La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania di criticità arancione fino alla mezzanotte di domenica 22 dicembre.

Allerta meteo in Campania | Allerta meteo Arancione su tutta la Campania fino alla mezzanotte di domani. A comunicarlo la Protezione civile regionale che ha prorogato l’avviso di criticità attualmente in vigore fino alle 23.59 di ulteriori 24 ore sull’intero territorio. L’attenzione è massima e resta altissima per “precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Venti forti o molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte“. I temporali, in qualche zona, potrebbero avere anche forte intensità.

Una situazione che è associata un un rischio idrogeologico di tipo diffuso che, al suolo, potrebbe determinare “instabilità di versante con frane e colate rapide di detriti o fango; allagamenti; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe; significativo scorrimento delle acque nelle strade, anche con trasporto di materiali; possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovute al forte vento; caduta massi“. Si prevedono anche fulinazioni, non si escludono grandinate. Lo scenario evidenzia temporali intensi fino al pomeriggio di domani quando le precipitazioni gradualmente lasceranno il posto a un significativo incremento del vento.