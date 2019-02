I bimbi di Ponticelli ricordano il sacrificio di Francesco Paolillo morto a 14 anni

“Kekko resterai nei nostri cuori per sempre”, il ragazzo morì a 14 anni, il 25 ottobre 2005, cadendo da un palazzo abbandonato in via De Meis nel quartiere di Ponticelli.

I bambini di viale Carlo Miranda a Ponticelli hanno realizzato un poster con una frase bellissima che ti tocca il cuore per ricordare Francesco Paolillo nel giorno del suo compleanno. Avrebbe compiuto 24 anni invece il destino non ha avuto pietà per lui.

Il ragazzo morì a 14 anni, il 25 ottobre 2005, cadendo da un palazzo abbandonato in via De Meis, a Ponticelli. “Kekko resterai nei nostri cuori per sempre” questa è la frase commovente che si legge sul poster che i bambini mostrano con fierezza.

In quel luogo che segnò la tragedia sorge un cantiere e il palazzo è ancora abbandonato. Ad oggi poco o nulla è stato fatto. La famiglia si è battuta molto per far abbattere quell’edificio che è costato la vita del figlio che aveva appena 14 anni. Dieci anni di battaglie finite nel dimenticatoio.