Guasto a una conduttura: tutta Fuorigrotta resta senz'acqua

L’assenza di acqua a Fuorigrotta sarebbe stata generata dalla rottura di una conduttura idrica, lasciando l’intero quartiere all’asciutto.

E’ caos a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dove, dalla tarda mattinata, gli abitanti si sono ritrovati senza una sola goccia d’acqua. Da via Diocleziano a viale Augusto, passando per via Consalvo e via Leopardi, i rubinetti continuano tutt’ora a non erogare nulla.

A quanto si apprende, sarebbe stata la rottura di una conduttura in via Enea Zanfagna a creare questa situazione di caos. Secondo Abc, il guasto dovrebbe lasciare questa situazione almeno fino a questa sera, con tutti i disagi del caso per i cittadini.

Pare che l’assenza di acqua si estenda fino a Cavalleggeri.

IL COMUNICATO DI ABC

ABC informa che, a seguito di un guasto improvviso ed imprevedibile su una importante condotta a servizio dell’area occidentale della città di napoli, ha dovuto effettuare manovre di limitazione sulla rete di distribuzione che hanno determinato riduzioni di pressione e disalimentazioni alle utenze site nelle seguenti aree:

• Municipalita’ di Fuorigrotta e Bagnoli

• Rione traiano;

• Comune di Pozzuoli (area adiacente quartiere bagnoli);

Il ripristino delle normali condizioni di normale esercizio avverrà entro le ore 23 della giornata odierna.

Le manovre propedeutiche all’intervento e quelle connesse alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dall’intervento, fenomeni di trascinamento dei sali depositati nella rete idrica. In tal caso sarà sufficiente far defluire l’acqua dai rubinetti, fino al ripristino delle normali caratteristiche di trasparenza.

ABC Napoli si scusa con i cittadini per i disagi che saranno arrecati.