Cronaca di Napoli: la GdF ha scoperto ambulatori abusivi nel Centro Storico e a Cercola, in cui i falsi dentisti effettuavano visite e interventi in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Il Comando Provinciale di Napoli ha individuato, in due distinti interventi, tra il Capoluogo partenopeo e Cercola, due falsi dentisti che effettuavano visite odontoiatriche senza alcun titolo e in ambulatori abusivi dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie.

In particolare, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno individuato, in pieno Centro Storico, un finto dentista che esercitava abusivamente la professione: accedendo all’interno dello studio, i militari sono riusciti a cogliere “sul fatto” il finto professionista mentre effettuava una visita ad una paziente. Analoga sorte è toccata ad un altro falso odontoiatra, scoperto a Cercola dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Portici, a seguito di appostamenti e di una prolungata attività di osservazione e pedinamento, coadiuvati, all’atto dell’intervento, dal personale ispettivo dell’ASL Napoli 1 Centro.

Al termine delle complessive attività sono stati posti sotto sequestro due locali adibiti a studio dentistico, poltrone da lavoro per dentista, referti radiografici, apparecchiature e materiale ad uso odontoiatrico (lampade, sterilizzatori, frese, aspiratori chirurgici, lampade retroilluminate per radiografie), strumentazione medica di diverso genere.

I due sedicenti medici, un 52enne e un 56enne entrambi di Napoli, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica e per violazione delle leggi sanitarie. La posizione dei due falsi medici è ora al vaglio delle Fiamme Gialle per approfonditi controlli anche ai fini di antievasione.