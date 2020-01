Gragnano: un 21enne e un 38enne sono stati arrestati dai Carabinieri dopo il furto di un’auto ai danni di un giovane (colpito con un pugno).

A Gragnano, i Carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura nei confronti di Jonathan Bellucci, 21enne di Palma Campania e Salvatore Criscio, 38enne napoletano, entrambi noti alle ffoo.

I due sono stati ritenuti responsabili di rapina aggravata commessa lo scorso 11 novembre a Gragnano ai danni di un giovane a cui era stata sottratta l’auto.

L’indagine dei militari ha permesso di accertare che quella sera di novembre la vittima – una volta parcheggiata la sua auto – è stato avvicinato dai due uomini che, minacciandolo con un grosso coltello da cucina, si son fatti consegnare le chiavi del mezzo con il quale si sono allontanati. Il giovane è stato anche colpito con un pugno.

L’auto fu trovata a Scafati e restituita. Gli arrestati – già in carcere per altri motivi – sono stati raggiunti dai militari per la notifica del provvedimento.