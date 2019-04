Gori comunica la sospensione idrica a Portici ed Ercolano. Le zone interessate

da martedì 16 aprile 2019 alle 20:00 a mercoledì 17 aprile 2019 alle 06:00

Via Armando Diaz tratto Compreso tra Incrocio Via Aldo Moro e Corso G. Garibaldi, Via Della Liberta’ tratto Compreso tra incrocio Via Aldo Moro e Piazza San Ciro, Via Gaetano Poli tratto Compreso tra Via Aldo Moro e Viale L. Da Vinci, Via Aldo Moro, Via Cardano, Viale Leonardo Da Vinci, Viale Ventimiglia, Viale Michelangelo, Via Galileo Galilei, Piazzale Brunelleschi, Via Benvenuto Cellini, Piazza San Ciro, Corso G. Garibaldi, Via Benedetto Croce, Via Immacolata, Via Nastri, Via Università, Via I Immacolata, Via Arlotta, Viale Alemagna, Via G. Marconi, Via Naldi, Via Ponte Viola, Via C. e L. Giordano, Traversa Longobardi, Via Giovanni Amendola, Via Marittima, Via De Gregorio, Via Zumbini, Viale Rossini, Via Gravina, Piazza Gravina, Via Pagliano, Via Zuppetta, Via San Cristofaro, Viale Leone, Via Dalbono, Via Roma, Viale Melina, Via Lagno, Via Moretti, Via Bellucci Sessa, Largo Croce, Via Pietrarsa, Viale I Camaggio, Viale II Camaggio, Via Giovanni Farina, Via Martiri di Via Fani, Via Lorenzo Rocco, Via Guglielmo Marconi, Via Bagnara, Via Ragazzi del 99, Via Vittorio Emanuele, Viale Luigi Ascione, Via E. Gianturco, Corso Umberto I, Piazza San Pasquale, Molo Granatello ed in tutte Le altre strade e traverse interposte tra le succitate vie.

ERCOLANO

Via Supportico Sansone, via Guglielmo Marconi, via Scivola Ortora, via Roma, via Emilio Bossa, via Pugliano, Vicolo Palma, via Ortora, via Aldo Moro fino a incrocio Corso Italia, via Quattro Orologi, Piazza Trieste, via Supportico Sarlo, Corso Resìna, via Generale Gennaro Niglio, via Dogana, via Nuovo Alveo, via Scivola Ascione, via Gabriele D’annunzio fino ad incrocio con via Fiorillo, via Sant’elena, via Macello, via Università, via Savastano, Corso Italia, via Fontana, via IV Novembre, via Marittima, via, Acampora, Corso Umberto I, Vicolo Favorita, via Napoli, via Cortili, via Arturo Consiglio, via Palma, via Supportico Sant’Anna, via Giardini, via Croce Dei Monti, via Mare, via Pace, via Panto, via Cuparella, via Alessandro Rossi, via Pignalver, via Achille Consiglio, via Trentola, via Marittime dd in tutte le altre strade e traverse interposte tra le succitate vie.