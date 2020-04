Giugliano, strappa lo smartphone dalle mani della ex: “Ora chiama i carabinieri”. Lei lo fa e lui finisce in manette

A Giugliano, un 54enne è stato arrestato dopo aver aggredito la sua ex e strappato dalle sue mani il telefono.

Giugliano | Ha strappato il telefono cellulare dalle mani dell’ex, invitandola a chiamare i carabi ieri. La donna lo ha fatto, e i militari dell’Arma lo hanno arrestato. Accade a Giugliano, nel Napoletano. La donna era tornata nell’abitazione che prima della separazione divideva con un 54enne, gia’ noto alle forze dell’ordine per recuperare suoi effetti personali.

L’ex compagno, durante una lite scoppiata in quella circostanza, le ha portato via lo smartphone, dicendole di rivolgersi ai carabinieri. La donna, che gia’ in passato era stata vittima di maltrattamenti, ha preso il ‘consiglio’ alla lettera. I militari dell’Arma hanno perquisito l’abitazione del 54enne e trovato il cellulare in giardino, avvolto in una busta di plastica. L’uomo e’ai domiciliari in attesa di giudizio.