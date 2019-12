Giugliano in Campania: Per sfuggire ai carabinieri investe due ragazze. Arrestato 29enne

Giugliano in Campania: Nel tentativo di sfuggire ai carabinieri e investe due ragazze con il suo motociclo. Arrestato 29enne.

I carabinieri della Stazione Radiomobile di Giugliano hanno arrestato Domenico D’Alterio, 29enne del posto già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali e mancato soccorso in occasione di incidente stradale.

Il 29enne era a bordo del suo motociclo insieme ad un altro soggetto in ase di identificazione. Quando ha imboccato contromano via Cumana si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri.

All’alt dei militari il centauro è scappato via e durante la manovra ha prima danneggiato l’auto di pattuglia e poi investito due ragazze 17enni. Grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza, i carabinieri hanno ripercorso il tragitto del motociclo, identificato e arrestato colui che lo guidava.

D’Alterio è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio. Il motociclo, risultato provo di assicurazione, è stato sequestrato. Per le due 17enni sono state riscontrate lesioni guaribili in due giorni.