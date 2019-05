Cronaca di Napoli: focus de “Il Mattino” sulla difficile situazione al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania.

Il quotidiano “Il Mattino” ha dedicato un focus al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, nel quale c’è una situazione di difficoltà a causa delle numerose barelle nei corridoi.

Le barelle sono infatti stipate in ogni angolo, anche nell’atrio, con malati che chiedono aiuto, familiari esasperati dall’attesa, pazienti infortunati appoggiati alle pareti per mancanza perfino di sedie. Il pronto soccorso del nosocomio giuglianese è stato inaugurato nel 2016 alla presenza del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ma la situazione sembra già allo stremo.

Senza contare che per due giorni consecutivi di questa settimana, una raffica di black-out ha messo a dura prova i macchinari: i gruppi elettrogeni hanno tamponato ma la corrente ha continuato a saltare lasciando al buio tutti.

Le condizioni per il personale e per i pazienti sembrano ai limiti, con alcuni che hanno segnalato la mancanza di termometri (comprati all’esterno dell’ospedale dai familiari) e tempi di attesa troppo lunghi per le visite.