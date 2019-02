Afragola: Giovanni D’Andò (fratello di Domenico, conosciuto come “il macellaio della Camorra”) torna agli arresti domiciliari dopo un periodo a Poggioreale.

Arresti domiciliari per Giovanni D’Andò, il fratello di Domenico, conosciuto come il macellaio della camorra di Afragola. Come riportato da “Internapoli”, Giovanni D’Andò era stato arrestato nello scorso mese di dicembre per la detenzione di 900 grammi di hashish.

A seguito dell’istanza dell’avvocato Dario Carmine Procentese, riuscì ad ottenere gli arresti domiciliari. Successivamente, D’Andò venne nuovamente sorpreso in possesso di droga e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.

Lo scorso 9 gennaio, davanti al Gup del Tribunale di Napoli Nord Saladino, è stato condannato a due anni di reclusione anche in considerazione della recidiva reiterata infraquinquiennale contestata.

Stamattina, sempre a seguito della richiesta dell’avvocato difensore, D’Andò ha ottenuto di nuovo i domiciliari.