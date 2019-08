Tufino: un Carabiniere libero dal servizio ha visto e denunciato un 66enne di Tufino che aveva gettato i rifiuti di casa in un terreno agricolo.

Un 66enne di Tufino stava gettando numerose buste di plastica piene di rifiuti solidi urbani indifferenziati (soprattutto plastica e carta), verosimilmente quelli prodotti in casa, in un terreno agricolo attiguo a via Palazzo dei conti.

Mentre scaricava i sacchetti, lo ha però notato un Carabiniere della stazione di Avella, in quel momento libero dal servizio. Il militare dell’Arma ha quindi chiesto l’intervento di una pattuglia di colleghi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Tufino che hanno bloccato il 66enne, identificandolo e denunciandolo per gestione di rifiuti non autorizzata.

All’uomo è stato inoltre sequestrato il furgone su cui era stata caricata l’immondizia. Il mezzo è risultato proprietà di una società di Tufino che commercia frutta e verdura riconducibile alla famiglia del 66enne. Anche i rifiuti sono stati sequestrati: verranno classificati dall’Arpac e quindi smaltiti.