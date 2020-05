Galleria Laziale, nuovo dispositivo di traffico dal 4 maggio al 3 luglio

Da lunedì 4 maggio, e per i successivi due mesi, è stato istituito un nuovo dispositivo di traffico per consentire il regolare svolgimento dei lavori nella Galleria Laziale.

“Al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di illuminazione e ventilazione della galleria di Posillipo (Laziale), è stato istituito da lunedì 4 maggio a venerdì 3 luglio un particolare e temporaneo dispositivo di traffico”. E’ quanto rende noto il Comune di Napoli.

In particolare: per lunedì 4 maggio, la chiusura al traffico veicolare della corsia preferenziale della Galleria Posillipo e restringimento carreggiata di via Fuorigrotta nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Legioni e l’imbocco della Galleria Posillipo; dal 05.05.2020 al 11.05.20202, il limite massimo di velocità pari a 20 km/h e il restringimento della carreggiata di via Fuorigrotta nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Legioni e l’imbocco della Galleria Posillipo; dal 11.05.2020 al 03.07.2020, il limite massimo di velocità pari a 20 km/h e il restringimento della carreggiata della Galleria Posillipo in direzione da Fuorigrotta a piazza Sannazaro.