Fuorigrotta, via Consalvo: Transennato un breve tratto per cedimento stradale

Fuorigrotta: Ancora danni per il maltempo. I Vigili del Fuoco hanno transennato un breve tratto di via Consalvo a scopo precauzionale per cedimento stradale.

Stamattina in via Consalvo, nel quartiere di Fuorigrotta, è stato transennato per scopo precauzionale un breve tratto della strada all’altezza del civico 125.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Municipale che hanno transennato per sicurezza il tratto di strada interessato dal cedimento stradale per poi intervenire in seguito con lavori d’urgenza per garantire il ripristino della strada.

Il problema era già stato segnalato ieri mattina alla Polizia Municipale che aveva solo preso in carico la segnalazione e comunicata alla Protezione Civile che ieri sera alle 20.00 ha effettuato un primo sopralluogo. Ma con la bomba d’acqua di questa mattina la situazione è peggiorata. Al momento sono state chiuse alcune attività vicine: la ditta Annibale Amore, il negozio di Allumini di Raimondo Cirello e un Garage.

La circolazione del traffico è regolare anche se la strada è stata ristretta in quel tratto. I residenti del civico 125 e i commercianti esprimono preoccupazione per una situazione che potrebbe peggiorare con le prossime piogge previste dall’allerta meteo a Napoli.