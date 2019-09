Cronaca di Napoli: ieri mattina, domenica 29 settembre, un furgone fuori controllo ha abbattuto 14 paletti del marciapiede in via Campegna (Fuorigrotta). Per fortuna nessun ferito.

Dopo quanto accaduto nelle notte tra venerdì e sabato in piazzale Tecchio, dove un’auto ha centrato i paletti sul bordo della carreggiata, schiantandosi contro i sostegni di un cartellone pubblicitario, ieri mattina, domenica 29 settembre, c’è stato un altro incidente stradale nel quartiere napoletano di Fuorigrotta.

Come riportato da “Il Mattino”, intorno alle 9 un furgone che percorreva la stretta via Campegna è andato ad infrangersi contro i paletti di ferro che delimitano il percorso pedonale che è privo di marciapiedi: ben 14 paletti di ferro sono stati abbattuti. Le cause sono al vaglio della polizia locale che è giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso. Sul posto anche Vigili del Fuoco del distaccamento Mostra, la Protezione Civile, la Napoli Servizi, il carro attrezzi e la Meola Sicurezza & Ambiente. Probabilmente il conducente ha perso il controllo dell’automezzo ed è andato a sbattere, anche se il tratto di strada è rettilineo. Per fortuna non c’è stato nessun ferito, in quella che è una strada è sempre affollata di pedoni.

Quest’incidente pone l’attenzione sulla sicurezza della strada che ha la carreggiata stretta e, nonostante il divieto di sosta H24, a tutte le ore del giorno e della notte, si assiste alla sosta selvaggia (che crea intralci anche per il passaggio dei mezzi di soccorso).

Foto all’interno: “Il Mattino”