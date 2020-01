Fuorigrotta: Illuminato il vicoletto che collega via Leopardi a via Cerlone grazie all’intervento del consigliere Comunale Salvatore Madonna e ai dirigenti dell’Eav.

E’ stata realizzata l’opera di illuminazione del vicoletto pedonale nel quartiere Fuorigrotta che collega via Leopardi a via Cerlone e limita l’area dell’EAV. Una strada che senza illuminazione era isolata, pericolosa e creava molti problemi ai residenti allarmati da episodi di violenza e rapine. Più volte era stato denunciato l’abbandono e il degrado di questa stradina di notevole importanza per il collegamento di due zone densamente abitate e frequentate.

Fuorigrotta: Illuminato il vicoletto che collega via Leopardi a via Cerlone 1 di 3

L’opera di illuminazione è stata realizzata in seguito alle segnalazioni dei residenti inviate al Comitato Civico Oasi Cerlone i quali hanno sottoposto la problematica a Carmine Sangiovanni, esponente del PD locale, che ha chiesto l’intervento al consigliere comunale Salvatore Madonna. Il consigliere si è attivato subito incontrando i dirigenti dell’EAV che si sono resi disponibili a sostenere l’istanza dei cittadini con l’impiego di una squadra di tecnici che hanno installato tre grossi fari che illuminano il percorso del vicoletto.

I residenti e il Comitato Civico Oasi Cerlone ringraziano il consigliere Salvatore Madonna e l’EAV per aver reso un grande contributo sul territorio fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Sulla decima Municipalità ci sono molte problematiche da risolvere e questo intervento può essere un inizio per migliorare la vivibilità sul territorio e lanciare un messaggio di cooperazione politica e di sostegno ai cittadini.