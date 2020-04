Fuorigrotta e Pozzuoli: nell’ambito dei controlli per il contenimento della diffusione del Covid 19, i Carabinieri hanno utilizzato il drone.

Continuano i servizi anti Coronavirus con l’utilizzo del drone da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Prima Scampia e ora Fuorigrotta e Pozzuoli: i Carabinieri delle rispettive compagnie hanno setacciato le strade delle città avvalendosi del supporto del velivolo pilotato dai militari del 7° nucleo Elicottersiti Carabinieri di Pontecagnano.

L’obiettivo era di accertare eventuali assembramenti e il rispetto delle norme anti-contagio. I Carabinieri hanno controllato le persone in strada constatando che la loro presenza fosse legittima. Ieri mattina si è appurato come la cittadinanza di Fuorigrotta e Pozzuoli abbia preso coscienza del distacco sociale da osservare per evitare il contagio.