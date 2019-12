Fuorigrotta e Bagnoli al buio, ecco cosa sta succedendo

La risposta del presidente della X Municipalità alle tante segnalazioni su intere zone dei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli lasciate senza illuminazione pubblica.

Diego Civitillo, presidente della X Municipalità ha voluto rispondere, tramite un post sulla sua pagina Facebook, alle tante segnalazioni su intere zone di buio nei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, come segnalato anche da 2anews.

Ricevo numerosi messaggi relativamente ai continui problemi connessi alla rete elettrica e alla pubblica illuminazione. Di seguito alcune utili informazioni per comprendere cosa sta accadendo, cosa sta facendo l’amministrazione e cosa può fare la cittadinanza.

Da diversi mesi su tutto il territorio municipale si stanno ripetendo guasti continui alla rete elettrica. L’incendio dei trasformatori a viale Campi Flegrei che ha coinvolto anche i cavi, l’incendio di centinaia di metri di cavi a viale Augusto e negli ultimi giorni i trasformatori andati in fumo al Pendio Agnano. In tutti e tre i casi Enel è intervenuta immediatamente ma i danni erano notevoli con tempi di ripristino lunghi.

Cosa accade in questi casi?

Enel per garantire la fornitura alle civili abitazioni e alle attività commerciali sospende l’erogazione per la pubblica illuminazione. I generatori di emergenza (o lo spostamento del carico su altre aree di trasformazione) non consentono l’erogazione “standard” di tutta la rete e quindi si è costretti a “tagliare” qualcosa.

Come mai stanno accadendo disagi e danni così frequentemente?

Probabilmente la risposta è da trovarsi nella vetustita’ della rete elettrica e nei nuovi carichi (in continuo aumento). Basti pensare solo a condizionatori ecc… per capire quanto sia aumentata la necessità di erogazione elettrica. Sono quindi frequenti sovraccarichi che una rete “anziana” non riesce a supportare.

Chi gestisce la pubblica illuminazione?

Il servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione è stato dato a seguito di gara pubblica alla società Citelum. La Citelum si occupa del guasto della rete di servizio esclusivamente ad uso della pubblica illuminazione. Nei casi di guasti estesi alla rete di approvvigionamento non è direttamente la Citelum ad intervenire che, ripeto, è coinvolta solo in caso di guasto alla rete di alimentazione della pubblica illuminazione.

Cosa fanno comune e municipalità?

In primis segnalano i problemi e seguono le operazioni. Non interveniamo direttamente non avendo competenza in merito, e quando parlo di competenza intendo soprattutto quella tecnica. Le competenze tecniche sono importanti e non ci si improvvisa tecnici di grandi reti, per questo esistono società che gestiscono tali attività.

Come risolvere strutturalmente il problema?

Come tutti sanno (per i lavori stradali che stanno creando disagio) da diversi anni stiamo lavorando con Terna per la sostituzione del cavidotto principale che serve la città di Napoli. Verranno create nuove aree di trasformazione energetica e verranno eliminati i tralicci inquinanti dalla zona di Agnano. Tali attività dovrebbero creare una maggior stabilità nell’erogazione e quindi minori danni alla rete.

Cosa può fare il cittadino?

Segnalare eventuali disservizi e malfunzionamenti della rete pubblica alla Citelum mediante il numero verde apposito – 800 11 68 36 – specificando strada e numero del palo o dei pali non funzionanti. Pubblicare la immagini sui social non è una segnalazione ufficiale, la Citelum (piuttosto che Enel in caso di guasto alla rete più in generale) non recepiscono segnalazioni da gruppi social.