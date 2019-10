Fuorigrotta, distaccamento Mostra: Scongiurato lo sfratto ma la situazione resta precaria

Fuorigrotta, Distaccamento Mostra: Scongiurato lo sfratto dei Vigili del Fuoco ma la situazione resta precaria e cadono gli intonaci dall’edificio.

Il distaccamento della Mostra del Vigili del Fuoco è ancora in attesa di risposte da parte del Comune di Napoli che sta trattando con il Sottosegretario e con l’Ente Mostra per trovare una soluzione ed evitare il trasferimento del presidio. Lo scorso mese di aprile fu decisa la sospensione dello sfratto (determinato dai debiti dei fitti non pagati) dei Vigili del Fuoco dal Distaccamento Mostra d’Oltremare che è stato un passo importante, ma non ancora sufficiente.

Qualche giorno fa si è staccato un pezzo di cornicione dall’edificio che per fortuna non ha provocato danni a persone. E’ stata effettuata una verifica documentata dell’accaduto che è stata inviata agli organi istituzionali per informarli e sollecitare un provvedimento in attesa di conoscere il destino del distaccamento Mostra.

Questa sede dei Vigili del Fuoco è strategica per il territorio poiché è in una zona ad alto rischio sismico, e svolge quasi 3000 interventi di soccorso all’anno garantendo la sicurezza ad un comprensorio di 120 mila cittadini. Dopo il blocco dello sfratto, il sindaco aveva promesso di aprire una trattativa con il Sottosegretario e con l’Ente Mostra per la risoluzione dell’acquisto. Nonché di ripristinare il Distaccamento Mostra con fondi europei.

Per ora non si sa ancora nulla. Al momento il trasferimento dei Vigili del Fuoco dal distaccamento della Mostra a quello di Pianura è stato scongiurato ma la situazione è ancora precaria e la struttura necessita di interventi di ristrutturazione.