Fuorigrotta: Disagi su rete elettrica. Incendio ai cavi elettrici a viale Augusto

Fuorigrotta: Molti residenti da stamattina hanno lamentato disagi sulla rete elettrica causata da un incendio ai cavi di elettrici ubicati sotto il manto stradale a viale Augusto.

Da stamattina in alcune casa di Fuorigrotta la corrente elettrica è stata sospesa. Il guasto potrebbe essere stato causato da un incendio ai cavi elettrici in una cabina sotterranea ubicata a tra viale Augusto e viaVeniero.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto da ieri sera dalle 22,00. Solo stamattina sono riusciti a spegnere le fiamme perchè è risultato complicato arrivare al punto di incendio per la temperatura molto alta e il fumo denso nel cunicolo. I Vigili del Fuoco si sono alternati in due turni. Sul posto anche la Polizia Municipale che ha bloccato il traffico, il consigliere della Decima Municipalità Giovanni Del Vecchio e i tecnici per ripristinare al più presto il guasto e risalire alle cause che hanno provocato l’incendio che pare sia partito da un corto circuito di alcuni cavi Enel.