Fuorigrotta: Denunciati i titolari del Planet. Truffa alla rete elettrica pubblica

Fuorigrotta: Denunciati i titolari del discobar Planet e di una nota pizzeria della zona per truffa ai danni dell’Enel.

I carabinieri del comando provinciale di Napoli durante alcuni controlli nell’ambito del piano sicurezza per Napoli hanno scoperto una truffa ai danni dell’Enel. Si tratta di due locali ubicati nella zona di Fuorigrotta.

Il primo è il discobar Planet in viale Kennedy e il secondo è una nota pizzeria. Per entrambi sono scattate le denunce per furto aggravato ai danni dell’Enel.

Il Planet per non pagare la bolletta Enel si era allacciato illecitamente alla rete elettrica stradale mentre la pizzeria aveva modificato il contatore elettrico applicando un magnete che rallentava i consumi reali.

Inoltre sono state riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie e sulla sicurezza sul lavoro per cui è scattata una sanzione al proprietario di 80mila euro.