Fuorigrotta: Controlli in via Romolo e Remo. Sequestrata una pistola e droga

Fuorigrotta: Durante il servizio di controllo in via Romolo e Remo è stato notato un gruppo di giovani che, alla vista della polizia, hanno abbandonato un sacchetto e sono fuggiti.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in Via Romolo e Remo un gruppo di giovani che, alla vista della polizia, hanno abbandonato un sacchetto allontanandosi in direzioni di fuga differenti.

I poliziotti hanno recuperato la busta rinvenendovi una pistola Beretta modello 92FS con matricola abrasa, 13 cartucce cal.9×19, cinque bustine di marijuana per un peso di circa 8 grammi e 30 stecchette di hashish per un peso di circa 45 grammi.