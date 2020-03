Fuorigrotta: al Parco San Paolo un uomo è precipitato dal terzo piano. I soccorsi sono subito invervenuti sul luogo dell’incidente.

Una persona del Parco San Paolo , un uomo residente in Via S.Bobbio 15, è caduto dal 3° piano della sua abitazione schiantandosi sul terrazzo del primo piano dello stesso edificio che guarda verso Viale Bakunin, altezza bar.

Sono intervenuti prontamente 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco che sono saliti sul terrazzo attraverso una scala raggiungendo prontamente il ferito che soccorso, e per fortuna in vita, dopo le prime ed urgenti cure del caso, è stato condotto con urgenza in ospedale. Per fortuna era il libero l’accesso al varco dell’edificio per l’intervento dei Vigili del Fuoco. Saranno avviate indagini per verificate le dinamiche dell’incidente.