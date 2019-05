Ultime notizie ANM Azienda Napoletana Mobilità: funicolare di Chiaia ferma per tre ore e quaranta minuti. Capodanno (presidente Comitato Valori Collinari): “Si facciano lavori di revisione”.

Tra i tanti guasti tecnici dei mezzi pubblici, con cui gli utenti Anm sono spesso costretti a fare i conti, nella giornata di oggi, mercoledì 15 maggio, è toccato alla funicolare di Chiaia restare ferma per quasi 4 ore.

La funicolare vomerese ha subito un brusco stop verso le 8, con il mezzo rimasto poi fermo tre ore e 40 minuti a causa di un guasto alle porte. Il servizio, come sottolineato dall’azienda sui social, è poi ripreso verso le 11.30.