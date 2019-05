Formiche all’ospedale San Giovanni Bosco: oltre a due infermieri (sospesi per un mese), la Asl Napoli 1 ha sanzionato anche due sindacalisti.

In merito a uno degli episodi in cui sono comparse formiche all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, la Asl Napoli 1 ha sospeso per un mese due infermieri del nosocomio partenopeo. Lo stesso tipo di provvedimento ha colpito anche due sindacalisti, sospesi però per 10 giorni.

Nel dispositivo di sospensione, la condotta degli infermieri viene definita come “una condotta collettiva preordinata a futili dimostrazioni in una situazione in cui l’unico soggetto da tutelare era l’ammalato, il quale è stato chiaramente trascurato, seppur per un tempo contenuto, in una situazione di disagio e lesiva della sua dignità personale”.

Le sanzioni si riferiscono a un episodio accaduto a fine gennaio, che però non fu il primo a verificarsi nell’ospedale San Giovanni Bosco. Basti pensare alla clamorosa vicenda (denunciata nel novembre 2018 tramite un video) della donna trovata inerme nel suo letto completamente infestato dagli insetti (con conseguente inchiesta interna e controlli dei Nas).