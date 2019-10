Escort Advisor, il sito con le ‘recensioni adult’ arriva a Napoli

“Agenti Escort Advisor” in divisa distribuiranno informative e preservativi nel centro di Napoli il 22 e 23 ottobre.

Al via domani la nuova campagna del primo sito di recensioni di escort in Europa. Lo street marketing di Escort Advisor: “posti di blocco” per sottolineare l’ipocrisia sulla prostituzione

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, continua la sua battaglia contro l’ipocrisia legata alla prostituzione con una nuova campagna shock. Il 22 e 23 ottobre, in contemporanea a Napoli e Torino appariranno “posti di blocco” nelle zone delle due città con la maggior presenza di escort. Ragazzi e ragazze in divisa distribuiranno statistiche e preservativi per avvisare la popolazione di questo fenomeno che si sviluppa nei centri cittadini.

Escort Advisor è primo sito di recensioni di escort in Europa, ha inventato il settore delle “recensioni adult”. In Italia ha oltre 1,8 milioni di utenti al mese ed è tra i primi 60 siti più visitati in assoluto (fonte: Alexa.com – Amazon). E’ attivo inoltre in Spagna, Germania e UK.