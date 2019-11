Ercolano, viola i domiciliari per andare a comprare una birra: arrestato

Sorpreso dai carabinieri in strada, il 34enne di Ercolano si è giustificato dicendo di essere uscito solo per andare a comprare una birra.

Ercolano | Ai Carabinieri che lo hanno sorpreso in strada, sebbene dovesse essere ai domiciliari, avrebbe detto che stava andando a comprare una birra: per questo motivo un 34enne è stato arrestato. E’ accaduto ad Ercolano (Napoli). Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della locale tenenza hanno notato il 34enne aggirarsi in strada e una volta chieste spiegazioni, lui avrebbe risposto che era uscito per acquistare una birra.

In attesa del processo.

L’uomo che era ai domiciliari per spendita di monete false è stato quindi arrestato per evasione. Posto di nuovo ai domiciliari è ora in attesa di processo.