Cronaca di Napoli: un sacerdote dell’Istituto Don Orione di Ercolano (all’epoca dei fatti amministratore di sostegno) è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una persona disabile.

Su delega della Procura presso il Tribunale di Napoli, la Squadra Mobile partenopea ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, a carico di Roberto Gerolamo Filippini, un sacerdote della Congregazione di Don Orione all’epoca dei fatti contestati vicedirettore dell’Istituto Don Orione di Ercolano, dedito alla riabilitazione di persone disabili.

Il sacerdote è gravemente indiziato di violenza sessuale continuata commessa abusando dello stato di inferiorità psichica della persona offesa, nell’interesse della quale svolgeva la funzione di amministratore di sostegno.

Sacerdote arrestato per abusi su disabile, il direttore dell’Istituto Don Orione: “Questa notizia è una sorpresa”

“Questa notizia è stata una sorpresa, ha destato in me molta amarezza perché lo scopo della nostra missione è di ben altro calibro”. Così il direttore dell’istituto Don Orione di Ercolano, don Nello Tombacco, da due anni a capo della struttura.

“Ho questa fortuna: averlo conosciuto troppo poco. Lui il suo servizio lo faceva sostanzialmente bene, con una disponibilità buona. Se poi dietro ci fosse altro, non so. – ha aggiunto – L’ho conosciuto per un periodo di tempo molto breve quando lui svolgeva l’attività di vicedirettore e di economo. È stato vicedirettore qui per cinque anni e lo scorso anno è andato via per un normale avvicendamento”.