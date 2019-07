Ercolano, rapina in un centro scommesse: ladro via con 15mila euro

Il colpo è stato messo a segno in un centro scommesse in Via Panoramica, a Ercolano: il rapinatore è entrato nell’esercizio commerciale e, con una mano in tasca, gli ha intimato di farsi consegnare l’incasso.

Ercolano | E’ entrato in azione in un centro scommesse e, dopo aver minacciato il titolare, si è allontanato con l’incasso. E’ accaduto a Ercolano, nella serata di ieri. Il colpo è stato messo a segno in un centro scommesse in Via Panoramica, nel popoloso comune della provincia partenopea.

A raccontare la dinamica dei fatti il titolare dell’agenzia di scommesse

Da quanto si è appreso, il titolare ha riferito agli agenti del commissariato della polizia di Stato Portici-Ercolano, che un uomo con volto coperto da casco integrale, è entrato nell’esercizio commerciale e, con una mano in tasca, gli ha intimato di farsi consegnare l’incasso pari a circa 15mila euro per poi allontanarsi. Sono in corso indagini per risalire alla identità del rapinatore.