Ercolano: Denunciati 3 minori che gareggiavano con gli scooter

Cronaca di Ercolano: I carabinieri denunciano 3 minori che gareggiavano con gli scooter all’interno del parco nazionale.

I carabinieri della tenenza di ercolano, nel corso di servizi per prevenire e reprimere l’illegalità diffusa nel territorio, hanno sorpreso 3 minorenni a gareggiare con i loro scooter su via vesuvio, all’interno del parco nazionale.

Sono tutti di torre del greco: due hanno17 anni, uno 14. i carabinieri li hanno denunciati per la gara di velocità e hanno loro contestato infrazioni al codice della strada per 11.400 euro nonché ritirato patenti e carte di circolazione.