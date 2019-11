Droga da Napoli a Palermo, arrestati 2 trafficanti: uno prendeva il reddito di cittadinanza

La droga sequestrata era destinata allo spaccio sulle piazze di Palermo e al mercato al dettaglio avrebbe fruttato ai narcotrafficanti almeno un milione di euro.

Due trafficanti di droga sono stati arrestati all’alba a Napoli e Palermo dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo siciliano. Avrebbero organizzato una spedizione a Palermo di quasi due quintali di hashish contenuti in otto cartoni individuati presso un centro di smistamento postale di Carini. Un carico da un milione di euro. Con l’aggravante che il palermitano percepiva il reddito di cittadinanza. Il sequestro, eseguito a giugno, e’ scattato a seguito del costante monitoraggio delle spedizioni che presentano particolari indici di anomalia, effettuato sistematicamente dagli uomini del Gico della Guardia di finanza di Palermo specializzata nel contrasto al traffico di stupefacenti.

L’indagine.

Dall’analisi dettagliata delle informazioni contenute nei data base di una ignara ditta di spedizioni, si e’ riusciti a risalire alla spedizione sospetta, proveniente da Nocera Inferiore, appurando chi fossero i soggetti interessati al ritiro dei pacchi contenenti la droga, che per un disguido tecnico non e’ stata loro consegnata dallo spedizioniere. Le indagini hanno dunque consentito di segnalare all’autorita’ giudiziaria palermitana la posizione di due uomini – un palermitano di 25 anni, residente nel quartiere Brancaccio, e un 28enne di Terzigno (Napoli), individuati, rispettivamente, come destinatario e mittente dell’ingente partita di droga, oggi tratti in arresto a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Rosario Di Gioia, su richiesta del sostituto procuratore Giulia Beux e dell’aggiunto Ennio Petrigni.

La droga sequestrata, era destinata allo spaccio sulle piazze di Palermo e al mercato al dettaglio avrebbe fruttato ai narcotrafficanti almeno un milione di euro. Ma non e’ tutto. Tempestivi accertamenti svolti dalle Fiamme gialle hanno, infatti, consentito di accertare che il trafficante palermitano, destinatario della sostanza stupefacente, ufficialmente disoccupato e senza reddito, dall’estate scorsa percepiva il reddito di cittadinanza per un ammontare di 500 euro mensili. Un beneficio che verra’ immediatamente sospeso.