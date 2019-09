Detenuto tenta la fuga dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli

Il detenuto si è prima fatto ricoverare presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, poi ha tentato la fuga: è stato preso mentre si dirigeva verso una fermata dei bus.

Ospedale Cardarelli | Ha cercato di scappare dall’ospedale dove si trovava per presunti lancinanti dolori all’addome ma è stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria: il fuggitivo “mancato” è un detenuto di 22 anni, ristretto nel carcere napoletano di Secondigliano, preso dagli agenti mentre si dirigeva verso una fermata dei bus. L’episodio, accaduto ieri, nell’ospedale Cardarelli di Napoli, è stato reso noto dal Sappe.

La nota del Sappe

“La professionalità degli uomini della scorta impediva il realizzarsi della fuga messa in atto, – fa notare il segretario regionale Emilio Fattorello – sembra che lo stesso detenuto nelle ultime 48 ore era uscito da Secondigliano ben tre volte con la procedura del ricovero a vista con procedura di urgente per lancinanti dolori all’addome”. Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, è stato solamente grazie agli agenti che è stato possibile sventare la clamorosa fuga al detenuto: “Non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare il fuggitivo”, aggiunge.